Britische Wettbewerbshüter wollen Deliveroo-Investment von Amazon genau prüfen

Die britischen Wettbewerbshüter schauen sich die Investition von Onlinehändler Amazon in den Essenslieferanten Deliveroo wie erwartet genauer an. Der Kauf eines grösseren Anteils an Deliveroo durch Amazon solle einer tieferen Prüfung unterzogen werden, teilte die Competition and Markets Authority (CMA) am Freitag mit.