Britischer Pharmakonzern Astrazeneca ist an Gilead interessiert

Allerdings sei der US-Konzern, der in den vergangenen Monaten wegen des Medikaments Remdesivir, das möglicherweise gegen Covid-19 eingesetzt werden kann, derzeit nicht an einer Fusion mit einem anderen grossen Konzern interessiert. Gilead setze derzeit weiter auf Partnerschaften oder den Zukauf von kleineren Unternehmen. Der Vorstoss von Astrazeneca sei aber mit Beratern besprochen worden, hiess es in dem Bericht. Es gebe derzeit noch keine Entscheidung, wie Gilead in der Sache weiter verfahren wolle.

Formelle Gespräche gebe es derzeit nicht. Ein Sprecher von Astrazeneca habe die Informationen nicht kommentieren wollen, hiess es in dem Bericht weiter. Bei Gilead sei bisher niemand zu erreichen gewesen. In dem Bericht wurden keine Details genannt, wie die Transaktion im Detail aussehen könnte. Astrazeneca erzielte 2019 einen Umsatz von 24 Milliarden Dollar und verdiente dabei 1,2 Milliarden Dollar. Der 1987 gegründete US-Konzern kam im vergangenen Jahr auf einen Erlös von 22 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 5,4 Milliarden Dollar.

Bei den Investoren stehen die Briten derzeit aber deutlich höher im Kurs als die Amerikaner. Der britische Pharmakonzern ist nach dem Höhenflug der Aktie in den vergangenen Jahren, der sich in den vergangenen Wochen wegen der Hoffnung auf die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs fortsetzte, an der Börse umgerechnet 140 Milliarden Dollar wert. Gilead profitierte zuletzt von der Remdesivir-Hoffnung und konnte so die Talfahrt der Aktie in den vergangenen Jahren stoppen und kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 96 Milliarden Dollar./zb/he

