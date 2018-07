Britischer Vodafone-Konzern mit Umsatzrückgang - Deutschland wächst kräftig

Der britische Telekomkonzern Vodafone hat vor der milliardenschweren Unitymedia-Übernahme einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Der Umsatz fiel im ersten Geschäftsquartal (Ende Juni) im Vorjahresvergleich um 4,9 auf 10,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Vor allem in Indien hat das Unternehmen mit stärkerer Konkurrenz zu kämpfen. Beim Serviceumsatz aus eigener Kraft, also ohne Zu- und Verkäufe sowie ohne Wechselkurseffekte, legten die Briten um 0,3 Prozent zu und damit etwas stärker als von Analysten erwartet. Dabei bremsten auch neue Bilanzierungsregeln. Gewinnzahlen veröffentlicht Vodafone nur halbjährlich.