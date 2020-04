Britisches Gericht: Volkswagen verbaute illegale Software

Volkswagen hat nach Auffassung eines Londoner Gerichts im Dieselskandal auch in Grossbritannien Autos mit illegaler Abschalteinrichtung verkauft. Bei der verwendeten Software handele es sich um sogenanntes "Defeat Device", hiess es in einem am Montag veröffentlichen Urteil. Geklagt hatten über 90 000 Dieselkunden von VW , Audi , Skoda und Seat. Der VW-Konzern verwies darauf, dass das Gericht lediglich Vorfragen entschieden habe.