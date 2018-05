Britisches Konsortium Pergas will in iranisches Ölfeld investieren

Das britische Konsortium Pergas will in ein Ölfeld im Iran investieren. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna wurde diesbezüglich am Mittwochabend eine Vereinbarung im iranischen Ölministerium unterzeichnet. Sobald die Vereinbarung in Form eines Vertrags finalisiert ist, sollen in dem Ölfeld Karandsch in Südiran Ölfeld in den nächsten zehn Jahren täglich 120 000 Barrel gefördert werden, so Irna am Donnerstag.