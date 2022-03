British Airways kämpft erneut mit technischen Problemen in Heathrow

Die britische Fluggesellschaft British Airways hat am Mittwoch erneut mit technischen Problemen am Flughafen London Heathrow zu kämpfen gehabt. Medienberichten zufolge kam es zu erheblichen Verspätungen. Die Airline teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, es sei am Nachmittag zu technischen Schwierigkeiten gekommen, die den Betrieb an Terminal 5 in Heathrow beeinträchtigt hätten. Diese seien aber inzwischen behoben worden und der Flugbetrieb werde wieder aufgenommen. British Airways hatte Ende Februar wegen technischer Probleme alle Kurzstreckenflüge von Heathrow gestrichen. Auch kurz zuvor hatte es schon einmal gehakt./cmy/DP/jha