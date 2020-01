British-Airways-Mutter IAG bekommt neuen Chef

Die British-Airways-Mutter International Airlines Group (IAG) bekommt einen neuen Chef. Der bisherige Konzernlenker Willie Walsh habe entschieden, seinen Posten am 26. März zu räumen und werde am 30. Juni dieses Jahres in den Ruhestand gehen, teilte IAG am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung an der Londoner Börse mit. Der bisherige Iberiachef Luis Gallego werde der Nachfolger von Walsh, hiess es weiter.