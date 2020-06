British-Airways-Mutter IAG dreht Wiener Tochter Level das Licht aus

Die British-Airways-Mutter IAG schickt ihre Wiener Billigtochter Level in die Pleite. Die Level Europe GmbH stelle ihren Geschäftsbetrieb mit sofortiger Wirkung ein und plane Insolvenz anzumelden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Rund 240 Mitarbeiter, davon 200 in Wien, sind davon betroffen, weitere 40 in Amsterdam, teilte das Unternehmen der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit. Level gehört wie British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling zur International Airlines Group (IAG).