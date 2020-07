Der Einbruch des Flugverkehrs infolge der Corona-Krise hat den IAG-Konzern wie Fluggesellschaften rund um den Globus schwer getroffen. Airlines fehlt es vorn und hinten an Geld. IAG will deshalb tausende Jobs streichen. Bereits am Vormittag hatte der Konzern eine Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem Kreditkartenanbieter American Express bekannt gegeben, durch die IAG insgesamt 750 Millionen britischen Pfund (647 Mio Euro) zufliessen sollen./stw/he

(AWP)