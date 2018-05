Die British-Airways-Mutter IAG ist mit ihren Übernahmeplänen für den norwegischen Billigflieger Norwegian bisher nicht weitergekommen. IAG sei mit den Norwegern zwar in Kontakt getreten, habe aber bisher keine Einigung über ein mögliches Übernahmeangebot erreichen können, hiess es am Freitag in einer IAG-Präsentation zu den Quartalszahlen des Konzerns. IAG prüfe jetzt ihre Optionen mit Blick auf Norwegian. IAG-Chef Willie Walsh lehnte in einer Telefonkonferenz jegliche Stellungnahme zum aktuellen Stand ab.