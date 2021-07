British-Airways-Mutter IAG tief in roten Zahlen - Lichtblicke Iberia und Vueling

Die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben bei der British-Airways-Mutter IAG auch im zweiten Quartal tiefrote Zahlen hinterlassen. Mit 981 Millionen Euro fiel der Nettoverlust immerhin noch fast halb so hoch aus wie zu Beginn der Pandemie ein Jahr zuvor, wie die International Airlines Group (IAG) am Freitag in London mitteilte.