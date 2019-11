Die British-Airways-Mutter IAG will sich die spanische Fluggesellschaft Air Europa einverleiben. Der Kaufpreis liege bei einer Milliarde Euro, teilte die International Airlines Group (IAG) am Montag in London mit. Man habe sich mit der Air-Europa-Eigentümerin Globalia verbindlich auf die Übernahme geeinigt. Der Deal soll in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres vollzogen werden.