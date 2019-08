British Airways bezeichnete die Streikankündigung als "nicht zu rechtfertigen". Es sei vollkommen inakzeptabel, dass dadurch die Reisepläne von Zehntausenden British-Airways-Kunden zerstört würden. "Wir werden alles tun was wir können, um so viele Leute wie möglich auf ihren Weg zu bringen", hiess es in einer Mitteilung. Aber es sei wahrscheinlich, dass viele Kunden ihre Reise nicht antreten könnten. Die Airline versprach, Erstattungen und Umbuchungen anzubieten./cmy/DP/zb

(AWP)