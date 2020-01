"Die Sicherheit unserer Kunden und unserer Besatzung hat immer Priorität", hiess es weiter. Die Airline bietet täglich Flüge von London-Heathrow nach Peking und Schanghai an. In China steigt die Zahl der Patienten mit der neuen Lungenkrankheit sprunghaft an. In Grossbritannien wurden bislang noch keine Fälle nachgewiesen./si/DP/jha

(AWP)