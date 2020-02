British American Tobacco kann sich in schwierigem Markt behaupten

Im zunehmend schwieriger werdenden Geschäft mit Zigaretten und anderen Tabakprodukten kann sich British American Tobacco (BAT) auch dank neuer Inhalations-Alternativen über Wasser halten. Gleichzeitig sei das im September angekündigte Umbauprogramm weitgehend abgeschlossen, sagte Konzernchef Jack Bowles am Donnerstag laut Mitteilung. Er blicke mit Zuversicht ins laufende Jahr und erwarte beim bereinigten Ergebnis vor Wechselkurseffekten 2020 eine Steigerung im hohen einstelligen Bereich. An der Börse legte die Aktie am frühen Nachmittag in einem schwachen Markt um gut 1 Prozent zu.