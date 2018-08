Brummendes Neugeschäft lässt Jungheinrich optimistischer werden

Beim Gabelstaplerhersteller Jungheinrich läuft es auch weiterhin rund. Vor allem der Verkauf neuer Fahrzeuge und der Kundenservice sorgten bei den Hamburgern für Schwung. Nach einem überraschend starken zweiten Quartal ist das Unternehmen nun für 2018 noch etwas optimistischer und vertraut darauf, dass es das obere Ende der bisher für das laufende Jahr genannten Spannen sowohl bei Umsatz als auch beim Auftragseingang erreichen kann, wie Jungheinrich am Mittwoch in Hamburg mitteilte. An der Börse gab dies der Aktie Antrieb: Sie stieg zuletzt um mehr als 5 Prozent.