Brunsbütteler Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal ist nur eingeschränkt nutzbar

Die grosse Südkammer der Brunsbütteler Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal ist weiterhin nur eingeschränkt nutzbar. Die Wartezeit betrage aktuell zwei Stunden, sagte ein Sprecher des Wasserstrassen- und Schifffahrtsamtes Brunsbüttel am Dienstag. Ein Spezialbagger soll Schlickablagerungen in der Torkammer entfernen.