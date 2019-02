Wegen eines landesweiten Generalstreiks in Belgien dürften am kommenden Mittwoch Tausende Passagiere von Brussels Airlines nicht wie geplant ihr Ziel erreichen. Insgesamt würden gut zwei Drittel aller Flüge - das sind 150 Verbindungen - an dem Tag (13.2.) gecancelt, teilte die Fluggesellschaft am Donnerstag mit. Darunter sind auch mehrere Verbindungen zwischen Brüssel und Berlin, Hamburg sowie Hannover.