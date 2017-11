Der Industriekonzern Bucher Industries erhält eine neue Finanzchefin. Christina Johansson, welche erst im Sommer 2016 zu Bucher gestossen ist, habe sich entschieden, das Unternehmen per Ende 2017 für eine berufliche Neuorientierung zu verlassen, teilt Bucher am Montag mit. Ab 1. Januar 2018 übernimmt deshalb Manuela Suter diese Position und gleichzeitig Einsitz in die Konzernleitung.