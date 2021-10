Beim Industriekonzern Bucher Industries soll an der Generalversammlung vom 12. April 2022 Stefan Scheiber in den Verwaltungsrat gewählt werden. Scheiber ist seit über 30 Jahren für die Bühler Group in verschiedenen leitenden Positionen tätig, aktuell als CEO des Anlagebauers und Mitglied des Verwaltungsrats, wie Bucher am Dienstag mitteilte.