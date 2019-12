Bucher verstärkt Bereich Kommunalfahrzeuge in Frankreich

Eurovoirie ist eine Tochtergesellschaft der Terberg RosRoca Group Ltd und erzielte 2018 mit 75 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 30 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Das Unternehmen vertreibt Kommunalfahrzeuge auf dem französischen Markt und bietet mit einem Servicestandort, mobilen Technikern und einem Netz von Servicepartnern in ganz Frankreich After-Sales-Services an.

Der Hauptsitz, die Werkstatt und eine Customizing- und Montagelinie befinden sich in Senlis, nördlich von Paris. Das aktuelle Management wird von Bucher mitübernommen.

Mit dem Zukauf stärkt Bucher das Geschäft mit Kompakt- und Grosskehrfahrzeugen. Das Geschäft von Eurovoirie mit Fahrzeugen und Liftersystemen für die Müllentsorgung verbleibt dagegen bei Terberg RosRosca.

Zugekaufter Umsatz gering

Mehr als die Hälfte des Umsatzes erzielt Eurovoirie mit Fahrzeugen und Ausrüstung von Bucher Municipal. Entsprechend nüchtern wird die Ergänzungsakquisition in Marktkreisen denn auch beurteilt. Der zugekaufte Umsatz macht effektiv nur rund 15 Millionen Euro und damit etwa 0,5 Prozent des Konzernumsatzes aus.

Mit der Akquisition werde ein Zwischenhändler ausgeschaltet, wodurch das gesamte Produktportfolio an Kommunalfahrzeugen direkt an französische Kunden vertrieben werden könne, heisst es in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Auch der Service könne so verbessert werden und der Anteil des Servicegeschäfts am Gesamtumsatz erhöhe sich leicht. Die Bank schätzt den Kaufpreis auf 7 bis 9 Millionen Franken.

Die Bucher-Aktie legt um 10.15 Uhr in einem freundlichen Gesamtmarkt 1,6 Prozent zu auf 320,00 Franken.

cf/uh

(AWP)