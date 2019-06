Buchgrosshändler KNV gerettet - Zeitfracht übernimmt Unternehmen

Der insolvente Buch- und Mediengrosshändler Koch, Neff & Volckmar (KNV Gruppe) wird an das Logistikunternehmen Zeitfracht verkauft. Dies teilte KNV-Insolvenzverwalter Tobias Wahl am Mittwoch in Stuttgart mit. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Alle Standorte und gleichfalls die 1600 Arbeitsplätze sollen demnach erhalten bleiben. KNV ist der grösste deutsche Buch- und Mediengrosshändler und hatte am 14. Februar wegen Überschuldung Insolvenz beantragt.