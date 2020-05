Der Buchungssystem-Anbieter Amadeus IT bekommt die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie deutlich zu spüren. "Im ersten Quartal des Jahres, als sich die Covid-19-Pandemie weltweit ausbreitete, kam die Reisebranche praktisch zum Erliegen", sagte Unternehmenschef Luis Maroto am Dienstag bei Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal. Dies habe die Flugbuchungen und die Passierabwicklung von Amadeus IT belastet. Das Unternehmen beobachte die Situation genau und werde gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.