Bühler baut strategische Zusammenarbeit mit Premier Tech aus

Was im August 2019 mit einer engen Zusammenarbeit begonnen habe, sei in China zu einem Joint Venture entwickelt worden und nun zu einer globalen Partnerschaft für Schüttgutverpackungen gewachsen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Bühler erhält damit Zugang zu den Technologien von Premier Tech im Bereich Absacken und Palettieren, sei es direkt über die Anlagen von Premier Tech oder über das neu gegründete Joint Venture in China. Gemeinsam bieten Bühler und Premier Tech den Kunden "massgeschneiderte Verpackungslösungen auf dem neuesten Stand der Technik" an.

