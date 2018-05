Der Technologiekonzern Bühler ist nur noch mit einem Aktienanteil von 20 Prozent an der Schweizer Polymetrix beteiligt. Der früher angekündigte Verkauf von 80 Prozent der Aktien an die chinesische Sanlian Hope wurde erfolgreich nach Eintreffen der behördlichen Genehmigungen abgeschlossen. Und zwar bereits am 22. März, wie Bühler am Mittwoch mitteilt. Bühler hatte den Deal im November angekündigt.