Das Ostschweizer Industrieunternehmen Bühler plant die Aufnahme des früheren Rehau-CEO Rainer Schulz in den Verwaltungsrat. Schulz werde den Aktionären am 21. Juni an einer ausserordentlichen Generalversammlung zur Wahl in das Gremium vorgeschlagen, teilte die Gruppe am Dienstag mit. Der Verwaltungsrat würde auf neu zehn Personen erweitert.