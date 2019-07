Bühler und Givaudan unterstützen gemeinsam Lebensmittelindustrie-Start-ups

Givaudan und Bühler wollen zusammen Start-ups in der Lebensmittelindustrie unterstützen, um ihnen einen schnelleren Zugang zu globalen Kunden zu ermöglichen. Die beiden Konzerne haben eine Entwicklungspartnerschaft geschlossen und wollen über ihre Schweizer Innovationszentren Zugang zu Wissen, Fähigkeiten und globalen Plattformen ermöglichen, wie es in einer Mitteilung am Dienstag hiess.