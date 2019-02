Bühler verbucht 2018 Umsatz- und Gewinnsprung

Insgesamt steigerte das international tätige Unternehmen aus der Ostschweiz den Umsatz um mehr als einen Fünftel auf 3,3 Milliarden Franken. Am stärksten trugen die Regionen Asien und Europa mit einem Anstieg von 40 beziehungsweise 28 Prozent zum Umsatz bei. Der Auftragseingang wuchs organisch und akquisitionsbedingt um 17 Prozent auf ebenfalls 3,3 Milliarden.

Der Betriebsgewinn (Ebit) der Gruppe stieg 2018 um 13 Prozent auf 231 Millionen Franken. Die Marge ging aufgrund von Anpassungen am Standort Changzhou in China auf 7,1 von 7,6 Prozent zurück. Unter dem Strich verblieb ein Plus von neun Prozent auf 188 Millionen Franken.

Trotz Risiken wie den Handelskonflikten blickt die in der Nahrungsmitteltechnologie tätige Gruppe optimistisch in die Zukunft, wie sich Konzernchef Stefan Scheiber in der Mitteilung vom Donnerstag äusserte.

Die aktuellen globalen Entwicklungen, dazu zählten die geopolitische Lage, die Entwicklung von Währungen und Zinsen oder Trends, die dem freien Welthandel zuwiderliefen, brächten ein zwar gewisses Mass an Unsicherheit mit sich. Neue Geschäftschancen sieht Bühler dagegen in afrikanischen Schwellenmärkten, in Südamerika oder in Verbindung mit der neuen Seidenstrasse von China.

Wachstum in allen Bereichen

Im Bereich Grains & Food, in dem Bühler industrielle Prozesstechnologien und -lösungen für die Nahrungs- und Futtermittelindustrie anbietet, steigerte Bühler den Umsatz im Berichtsjahr um 9,2 Prozent auf 2,2 Milliarden Franken. Advanced Materials konnte die Verkäufe um 5,6 Prozent auf 705 Millionen Franken erhöhen. Hier bietet Bühler Lösungen in den Bereichen Druckguss, Nassvermahlung und Beschichtungstechnologie an.

Nach der Integration der österreichischen Haas Gruppe, die in der Herstellung von Produktionsanlagen für Waffeln, Kekse und Süsswaren weltweit führend sei und 373 Millionen Franken zum Umsatz beigetragen habe, will Bühler die führende Position im Consumer-Foods-Markt weiter ausbauen und hat daher die neue Geschäftseinheit Consumer Foods gegründet. Damit hat Bühler seit Januar drei Geschäftseinheiten.

Investitionen weiter auf hohem Niveau

Die Investitionen stiegen getrieben durch die Ausgaben für den neuen CUBIC-Innovationscampus und die Anwendungszentren, die weitere Modernisierung der Schweizer Standorte und den Aufbau von Standorten in China auf um 18 Prozent auf 118 Millionen Franken. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beziffert Bühler insgesamt auf 145 Millionen Franken, was 4,4 Prozent des Umsatzes entspreche.

pre/ra

(AWP)