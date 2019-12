Bühler verkauft Mehlzutatengeschäft in China an Bakels

Mit dem Verkauf wechseln am chinesischen Standort in Guangzhou 70 Mitarbeitende per sofort zu Bakels. Mit der auf Backgrundstoffe spezialisierten Firma habe man einen "ausgezeichneten Eigentümer und strategischen Partner" gefunden, hielt Bühler weiter fest. Zum Verkaufspreis werden keine Angaben gemacht.

Für Bühler war der Bereich Mehlzutaten ein Nischengeschäft, in dem die Gruppe seit 2010 tätig war. In den vergangenen Jahren habe man das in China angesiedelte Geschäft profitabel betrieben und auch die Aussichten seien im derzeit guten Marktumfeld "sehr positiv", hiess es.

Die Käuferin Bakels beschäftigt derweil insgesamt 2'750 Mitarbeitende und legt den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf den Bereich Zutaten für Bäckereien und Konditoreien. Allerdings hätten Mehlzutaten bislang im Portfolio gefehlt und mit dem Zukauf könne nun eine Lücke geschlossen werden, so die Mitteilung. Man werde das Geschäft gemeinsam mit Bühler weiterentwickeln.

mk/ra

(AWP)