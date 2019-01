Bundesagentur: Nachfrage nach Arbeitskräften weiter sehr hoch

Die Unternehmen in Deutschland suchen weiter so viele Arbeitskräfte wie selten zuvor. Die Zahl der offenen Stellen sei auch im Januar auf hohem Niveau, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg und verwies auf ihren monatlich ermittelten Stellenindex. Der seit 2005 bestehende BA-X stieg in dem Monat um einen Punkt auf 255 im Vergleich zum Vormonat. Gemessen am Vorjahresmonat ging er sogar um vier Punkte nach oben.