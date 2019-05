Bundesbank-Präsident: Fragmentierung im Zahlungsverkehr in Europa überwinden

Die Bundesbank dringt auf mehr europäische Zusammenarbeit bei modernen Systemen zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Bei Instrumenten wie Echtzeitzahlungen ("Instant Payments") müsse es "auch darum gehen, einer Fragmentierung des Zahlungsverkehrs in Europa entgegenzuwirken", sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann am Mittwoch in Frankfurt zur Eröffnung einer Tagung zum Thema Zahlungsverkehr.