Bundesbank-Präsident Weidmann steht offenbar vor einer zweiten Amtszeit

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann soll laut einem Pressebericht weitere acht Jahre an der Spitze der deutschen Zentralbank stehen. Die Bundesregierung wolle eine zweite Amtszeit des Notenbankers, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Dienstag auf ihrer Internetseite und berief sich auf Regierungskreise in Berlin. Weidmann galt bisher als einer der Kandidaten für die Nachfolge von Mario Draghi als Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB).