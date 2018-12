Bundesgerichtshof: Frühere Mietwagen-App 'Uber Black' unzulässig

(Neu: Reaktion des Präsidenten des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands im letzten Absatz) - Ein Limousinenservice darf nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) keine Fahrten wie ein Taxi anbieten. Der I. Zivilsenat entschied am Donnerstag in Karlsruhe, dass der inzwischen in dieser Form nicht mehr angebotene Service "Black" des Fahrdienst-Vermittlers Uber unzulässig ist. Der Dienst habe gegen das Personenbeförderungsgesetz verstossen, weil mit Mietwagen nur Fahraufträge ausgeführt werden dürfen, die zunächst am Betriebssitz des Unternehmens eingegangen sind. Auch muss ein Mietwagen nach Fahrtende wieder zum Unternehmen zurückkehren, wenn keine neue Fahrt anschliesst. Taxifahrer dürfen dagegen Aufträge direkt vom Fahrgast annehmen.