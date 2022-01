Bundespensionskasse Publica macht 2021 4,4 Prozent Rendite

Im ersten Corona-Jahr wies die Bundespensionskasse nämlich geschätzte 4,2 Prozent Rendite auf ihrem Vermögen von damals 42,1 Milliarden Franken aus. Publica hatte dies angesichts der Corona-Pandemie als "unerwartet erfreuliches Ergebnis" gewertet.

Den grössten Einfluss auf das Gesamtvermögen im zweiten Corona-Jahr hatten die Aktien, wie Publica am Montag mitteilte. Sie steuerten mit einer Rendite von knapp 17 Prozent einen positiven Beitrag von 4,3 Prozent bei. Am besten rentierten demnach Aktien in Nordamerika, gefolgt von der Schweiz und Europa.

Erfreuliches Ergebnis bei Immobilien

Ebenfalls als erfreulich bezeichnet Publica das Ergebnis der Immobilien. Die Schweizer Immobilien erzielten inklusive Aufwertung demnach eine Rendite von 5,2 Prozent und die ausländischen Immobilienfonds rentierten mit knapp 12 Prozent. Anders beim Gold und Silber: Die Rendite der Edelmetalle schlug 2021 mit minus 2,4 Prozent negativ zu Buche.

Ebenfalls negativ - mit minus 0,6 Prozent - war der Beitrag der Obligationen an die konsolidierte Gesamtrendite. Dabei erzielten ausländische Staatsanleihen aufgrund der steigenden Nominalzinsen gemäss Mitteilung eine "schwache" Durchschnittsrendite von minus 3 Prozent. Die Durchschnittsrendite bei Schweizer Obligationen und Unternehmensanleihen lag bei knapp minus 2 Prozent. Auch die privaten Fremdkapitalanlagen lagen mit 1 Prozent im Minus. Die inflationsgeschützten Staatsanleihen aus den USA und Europa rentierten mit 5 Prozent am besten.

Weitere Informationen will Publica mit dem Geschäftsbericht im Frühjahr publizieren. Der Sammeleinrichtung waren 2021 insgesamt 19 Vorsorgewerke angeschlossen. Publica betreut gemäss eigenen Angaben über 66'000 versicherte Personen und rund 42'000 Rentnerinnen und Rentner der Bundesverwaltung, des ETH-Bereichs sowie weiterer dezentraler Verwaltungseinheiten und Organisationen.

(AWP)