Zudem arbeiteten beide Unternehmen gemeinsam an der Weiterentwicklung einer Art Metaverse Augmented Reality (AR)-Lösung für Serviceleistungen an Kolbenkompressoren. Konkret bietet Burckhardt seinen Kunden unter der Produktfamilie "UP! Solutions" die Dienste an, bei denen Servicetechniker vom Bürobildschirm aus den Kunden vor Ort mittels Tablet oder HoloLens-Brille virtuell über die Schulter schauen und sie beraten.

