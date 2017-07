Burckhardt Compression geht strategische Kooperation in Nordeuropa ein

Mit der Partnerschaft solle die Präsenz von Burckhardt Compression in Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island verstärkt werden, hiess es weiter. Kompressorteknik ML AB verfüge über langjähriges Know-how im Bereich Service von ölfreien Kompressoren. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird laut den Angaben in Kungälv bei Göteborg ein Service Center errichtet, um Reparatur- und Servicearbeiten an Kolbenkompressoren von Burckhardt Compression als auch anderen Herstellern durchzuführen.

