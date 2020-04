BVZ-Aktionäre stimmen an GV Dividendenkürzung zu

Zudem kommt es zu einem Wechsel an der Spitze des Bergbahnunternehmens, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag weiter hiess. Hans-Rudolf Mooser, Vizepräsident des Verwaltungsrats der BVZ Holding AG und Verwaltungsratsmitglied der MGBahn, habe sich an der GV nicht mehr zur Verfügung gestellt.

Die weiteren sechs Mitglieder des amtierenden Verwaltungsrats wurden wiedergewählt. Jean-Pierre Schmid wurde zudem als VR-Präsident bestätigt. Gleichzeitig kündigte er an, bei der Generalversammlung 2021 sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied und Präsident des VR niederzulegen.

Zu den weiteren Aussichten hiess es, die Einschränkungen infolge des Coronavirus stellten auch im internationalen Tourismusgeschäft einen Unsicherheitsfaktor dar. Wie stark die Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2020 sein werden, sei derzeit schwer abschätzbar. Die BVZ Gruppe gibt sich jedoch insgesamt weiterhin zuversichtlich und will dementsprechend an den strategisch relevanten Grossprojekten festhalten.

pre/tp

(AWP)