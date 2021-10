BX Swiss nimmt schwedische Mangold Fondkommission als Handelsteilnehmerin auf

Zuvor hatte Mangold den Angaben zufolge sowohl von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde als auch von der Schweizer Finma die Genehmigung zur Gründung einer Niederlassung in der Schweiz erhalten. Mangold sei ausserdem bereits Mitglied an europäischen KMU-Märkten wie etwa an der Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, am "Spotlight Stock Market" und dem "Nordic Growth Market".

Mit dem Schritt an die BX Swiss will Mangold die Finanzdienstleistungen für KMUs, wie etwa das Market Making, auf einem weiteren europäischen Marktplatz anbieten, wie es weiter heisst. Die BX Swiss biete dafür ein hohes Wachstumspotenzial, da es in der Schweiz "viele interessante KMU" gebe, die von einer Börsennotierung profitieren würden.

mk/ys

(AWP)