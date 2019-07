BX Swiss vom Wegfall der Börsenäquivalenz kaum betroffen

Wie die meisten Markteilnehmer gehe auch er davon aus, dass die Börsenäquivalenz nur vorübergehend wegfalle bis das Rahmenabkommen mit der EU unterzeichnet worden sei, so Schnabel weiter. Erst danach werde sich zeigen, ob es längerfristige Auswirkungen auf die Liquidität der Schweizer Blue Chips gibt.

Handel mit ausländischen Aktien geht weiter

Im Vorfeld des 1. Juli hatte die Schweizer Börse SIX bekannt gegeben, dass der Handel mit sogenannten "Sponsored Foreign Shares" suspendiert werde. An der BX Swiss läuft der Handel mit ausländischen Aktien aber weiter. "Weil unser Marketmaker weiterhin Preise stellt, kommen sogar etwas mehr Aufträge", so Schnabel weiter. Für die BX stelle dies kein Problem dar.

Als Marketmaker figuriert bei der BX Swiss der deutsche Broker Lang & Schwarz. Seit Anfang 2018 ist die BX Swiss mehrheitlich in Besitz der Stuttgarter Börse.

an/mk

(AWP)