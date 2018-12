Stefan Mues arbeitet seit April des laufenden Jahres bei Calida, und zwar als Geschäftsführer der Tochter Reich Online Services. Gleichzeitig habe er sich auch der Aufgabe gewidmet, die Digitalisierung der Gruppe voranzutreiben und umzusetzen. Zuvor war er in mehreren Unternehmen in leitenden Positionen tätig und habe dabei Erfahrung in E-Commerce und digitale Transformation gesammelt, hiess es weiter.

mk/

(AWP)