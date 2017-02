Calida übernimmt deutschen Online-Händler Reich Online Services

(Meldung vom Vorabend um Aktienkurs und Analystenkommentar ergänzt) - Calida kauft in Deutschland zu. Das Bekleidungsunternehmen übernimmt den Online-Händler Reich Online Services GmbH. Die Gesellschaft mit Sitz in Stephanskirchen bei München beschäftigt 75 Mitarbeitende und erzielte 2016 einen Umsatz im unteren zweistelligen Millionen-Bereich, wie Calida am Donnerstagabend mitteilte. In den letzten Jahren sei das Unternehmen kontinuierlich und profitabel gewachsen.