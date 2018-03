Calida übernimmt weitere Lafuma-Aktien - Anteil steigt auf 79,15%

Die Bekleidungsherstellerin Calida baut ihre Beteiligung an der französischen Sportbekleidungsgruppe Lafuma auf neu 79,15% aus. Die Calida-Gruppe habe sich mit Jean-Pierre Millet, einem langjährigen Ankeraktionär von Lafuma, über die Übernahme von dessen Aktienanteilen an Lafuma in Höhe von 7,6% geeinigt, teilte Calida am Freitagabend mit. Der entsprechende Kaufvertrag werde Mitte März 2018 vollzogen. Über finanzielle Einzelheiten werden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.