Der IT-Dienstleister Cancom erwägt einen Verkauf seines Geschäfts in Grossbritannien sowie Irland. Aktuell würden die Optionen für diese Aktivitäten geprüft, wozu auch eine mögliche Veräusserung der Cancom Ltd zähle, teilte der MDax -Konzern am Dienstag in München mit. In der Cancom Ltd seien alle britischen und irischen Beteiligungen gebündelt. Anleger reagierten positiv. Die Aktien zogen etwas an und notierten zuletzt rund zwei Prozent im Plus.