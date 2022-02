Der Vorstand des Medizintechnik-Konzerns Carl Zeiss Meditec legt am Freitag (8.30 Uhr) in Jena Zahlen zum ersten Quartal seines Geschäftsjahres vor. Das Unternehmen war 2021 gut durch die Corona-Krise gekommen und hatte von nachgeholten Augenbehandlungen und Operationen profitiert. Der Vorstand des MDax -Konzerns peilt für das im vergangenen Oktober begonnene Geschäftsjahr erneut Wachstum bei Umsatz und Ertrag an.