Carl Zeiss Meditec startet mit Gewinnplus ins Jahr

Gute Geschäfte in seinen Kernmärkten Deutschland, Frankreich und Südeuropa haben das Wachstum des Medizintechnik-Unternehmens Carl Zeiss Meditec zum Start ins neue Geschäftsjahr 2018/19 angetrieben. Dabei konnte die auf die Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten spezialisierte Firma in beiden Geschäftsbereichen zulegen, wie Carl Zeiss Meditec am Montag zur Vorlage seiner endgültigen Zahlen mitteilte.