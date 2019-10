Carlo Gavazzi mit stabilem Umsatz im Halbjahr - tieferer Gewinn

Die Elektronikgruppe Carlo Gavazzi hat im ersten Semester des Geschäftsjahres 2019/20 (per 30.September) in Franken gerechnet geringfügig weniger umgesetzt. Der Betriebs- und der Reingewinn waren jedoch den vorläufigen Ergebnissen zufolge klar rückläufig, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.