Carrefour kappt nach Verlust Dividende deutlich

BILLANCOURT (awp international) - Europas grösster Handelskonzern Carrefour ist im vergangenen Jahr wegen milliardenschwerer Sonderlasten tief in die Verlustzone gerutscht. Unter dem Strich stand ein Verlust von 531 Millionen Euro, nach einem Überschuss von 746 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch in Boulogne-Billancourt mitteilte. Grund waren milliardenschwere Abschreibungen etwa auf Firmenwerte in Italien. Die Dividende soll um mehr als ein Drittel auf 46 Cent je Aktie sinken.