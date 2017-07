Während Carrefour im Ausland um gut 11 Prozent zulegen konnte, belief sich das Plus in der Heimat nur auf 0,8 Prozent. Das Marktumfeld in Frankreich sei weiterhin schwierig und sehr wettbewerbsintensiv, so Carrefour. Die Erwartungen der meisten Analysten konnte Europas grösster Händler aber übertreffen./she/das

(AWP)