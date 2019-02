Carrefour will Umbau- und Sparkurs beschleunigen - Aktie zieht an

BILLANCOURT (awp international) - Europas grösster Handelskonzern Carrefour muss im Zuge seines Konzernumbaus Abstriche hinnehmen. So fiel im vergangenen Jahr ein Verlust von 561 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Boulogne-Billancourt nahe Paris mitteilte. Das Minus war damit noch einmal 30 Millionen Euro höher als im vergangenen Jahr. Den Sparplan bis 2022 will der Konzern schneller vorantreiben.