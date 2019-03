Cassiopea meldet positive Phase-III-Daten zu Akne-Mittel auch nach einem Jahr

Die Ergebnisse bestätigten, dass bei den Patienten keine hormonellen Ungleichgewichte festgestellt werden konnten, hiess es in der Mitteilung weiter. Und dies sei sogar dann der Fall gewesen, wenn die Patienten längerfristig behandelt wurden und die Creme auf einer vergrösserten Hautoberfläche angewendet wurde. Darüber hinaus habe die Creme keine bedeutenden Nebenwirkungen gezeigt.

In der Open-Label-Studie wurde die Wirksamkeit mit Clascoterone in der längeren Behandlungszeit untersucht. Als Behandlungserfolg wurde eine mindestens 2-stufige Verbesserung des Hautbildes auf 0 (klar) oder 1 (beinahe klar) erachtet. In der 52. Behandlungswoche lag dieser bei 57 Prozent und 62 Prozent, und in der 40. Woche bei 40 bzw. 49 Prozent.

"Wir sind überzeugt, dass Winlevi einen neuen Wirkungsmechanismus zur Behandlung von Akne darstellt, was seit den 80er Jahren nicht mehr vorkam", wird CEO Diana Harbort in der Mitteilung zitiert. Diese Daten vervollständigten den klinischen Datensatz, der für einen Zulassungsantrag notwendig sei.

hr/kw

(AWP)